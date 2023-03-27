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Güzelliğiyle son zamanların en dikkat çeken ismi oldu! İşte Ana de Armas'ın beğeni rekoru kıran fotoğrafları...

Kariyerine 2007 yılında El Edén Perdido filmi ile başlayan ve son yıllarda oldukça dikkat çeken oyunculardan biri olan Ana de Armas, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle beğeni rekorları kırıyor. Güzel oyuncunun paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geliyor.

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  • Güzelliğiyle son zamanların en dikkat çeken ismi oldu! İşte Ana de Armas'ın beğeni rekoru kıran fotoğrafları...

    Şimdilerde Chris Evans ile birlikte rol aldığı "Ghosted" filminin vizyona girmesi için gün sayan başarılı oyuncu Ana de Armas, kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. 
  • Güzelliğiyle son zamanların en dikkat çeken ismi oldu! İşte Ana de Armas'ın beğeni rekoru kıran fotoğrafları...

    Son zamanların en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan ve 1988 doğumlu olan Ana de Armas, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. 
  • Güzelliğiyle son zamanların en dikkat çeken ismi oldu! İşte Ana de Armas'ın beğeni rekoru kıran fotoğrafları...

    Oyunculuk kariyerine küçük rollerle başlayan Ana de Armas, ilk büyük rolünü Blade Runner 2049'da üstlenmiş, sonrasında Knives Out'ta çıkış yakalamıştı. Sonrasında dünyaca ünlü yıldız Daniel Craig ile birlikte, No Time to Die filminde seyirci karşısına çıkan güzel isim, dikkatleri üzerine çekmişti.
  • Güzelliğiyle son zamanların en dikkat çeken ismi oldu! İşte Ana de Armas'ın beğeni rekoru kıran fotoğrafları...

    Ana de Armas, Ben Affleck ile Deep Water adlı filmde boy göstermiş ve sonrasında Chris Evans ile The Gray Man filminde rol almıştı. Ünlü güzel son olarak 2022 yılında vizyona giren Blonde filminde görüldü. Marilyn Monroe'yu canlandırmasıyla gönüllere taht kurdu.
  • Güzelliğiyle son zamanların en dikkat çeken ismi oldu! İşte Ana de Armas'ın beğeni rekoru kıran fotoğrafları...

    İşte Ana de Armas'ın dikkat çeken fotoğraflarından bazıları...
  • Güzelliğiyle son zamanların en dikkat çeken ismi oldu! İşte Ana de Armas'ın beğeni rekoru kıran fotoğrafları...
  • Güzelliğiyle son zamanların en dikkat çeken ismi oldu! İşte Ana de Armas'ın beğeni rekoru kıran fotoğrafları...
  • Güzelliğiyle son zamanların en dikkat çeken ismi oldu! İşte Ana de Armas'ın beğeni rekoru kıran fotoğrafları...
  • Güzelliğiyle son zamanların en dikkat çeken ismi oldu! İşte Ana de Armas'ın beğeni rekoru kıran fotoğrafları...
  • Güzelliğiyle son zamanların en dikkat çeken ismi oldu! İşte Ana de Armas'ın beğeni rekoru kıran fotoğrafları...
  • Güzelliğiyle son zamanların en dikkat çeken ismi oldu! İşte Ana de Armas'ın beğeni rekoru kıran fotoğrafları...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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