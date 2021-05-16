Güzellik salonları açılacak mı? Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte bu soru da cevabını buldu. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre güzellik salonları açılacak mı? Güzellik salonları ne zaman açılacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte cevabı...

GÜZELLİK SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir. Ancak güzellik salonları yarın itibariyle saat 09.00 - 19.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

Kapalı olan yerler şu şekilde:

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.