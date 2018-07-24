Gyeongnam FC - FC Seoul düellosu

Gyeongnam FC ve FC Seoul, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Güney Kore FA Kupası 4.Tur maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Gyeongnam FC, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. FC Seoul, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 555 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gyeongnam FC kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, FC Seoul sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Gyeongnam FC son haftadaki Suwon Blue Wings müsabasında 2-2 berabere kaldı.

FC Seoul, Incheon United karşılaşmaında 2-1 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ