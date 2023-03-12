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H1N1 virüsü nedir, nasıl bulaşır? H1N1 (domuz gribi) belirtileri nedir, tedavisi var mı, ölümcül mü?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç, bir süredir H1N1 virüsü ile mücadele ediyordu. Yoğun bakımda olan Serkan Ortaç, hayatını kaybetti. Bu kapsamda gündeme gelen H1N1 virüsü hakkında araştırılan, "H1N1 virüsü nedir, nasıl bulaşır? H1N1 (domuz gribi) belirtileri nedir, tedavisi var mı, ölümcül mü?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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  • H1N1 virüsü nedir, nasıl bulaşır? H1N1 (domuz gribi) belirtileri nedir, tedavisi var mı, ölümcül mü?

    Serdar Ortaç'ın yaklaşık bir yıldır hastanede H1N1 virüsü ile mücadele eden kardeşi Serkan Ortaç, hayatını kaybetti. Ortaç, Suadiye Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Bu kapsamda H1N1 virüsü tekrar gündem oldu. Konuyla ilgili merak edilen, “H1N1 virüsü nedir, nasıl bulaşır? H1N1 (domuz gribi) belirtileri nedir, tedavisi var mı, ölümcül mü?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
  • H1N1 virüsü nedir, nasıl bulaşır? H1N1 (domuz gribi) belirtileri nedir, tedavisi var mı, ölümcül mü?

    H1N1 VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

    H1N1 gribi, insanlar ve domuzlar tarafından bulaşan grip virüslerinin bir türü olarak kabul edilir. Domuz gribi, solunum yoluyla bulaşır ve enfekte olan bir kişinin öksürmesi, hapşırması ya da konuşurken mikropları havaya savurması sonucu, etrafındaki kişiler enfekte olabilir. Enfekte olmuş bir kişinin dokunduğu nesneden ya da bu nesnenin solunmasından da H1N1 virüsü bulaşabilir.
  • H1N1 virüsü nedir, nasıl bulaşır? H1N1 (domuz gribi) belirtileri nedir, tedavisi var mı, ölümcül mü?

    H1N1 VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NEDİR?

    H1N1 virüsü genel belirtileri şu şekildedir;

    Öksürük,

    Ateş,

    Boğaz ağrısı,

    Yaygın vücut ağrısı,

    Nefes darlığı,

    Üşüme, titreme,

    Nadir olarak ishal, mide bulantısı ve kusma.

    Baş ağrısı,

    Yorgunluk hissi.

    Çocuklarda;

    Nefes alışverişinin hızlanarak düzensizleşmesi ve zorlanma,

    Vücut sıcaklığının ani düşmesi ve vücutta morarmaların meydana gelmesi,

    Sağlıklı beslenememe,

    Huzursuzluk hissi,

    Yüksek ateş ile birlikte deride kaşıntı ve döküntü meydana gelmesi.
  • H1N1 virüsü nedir, nasıl bulaşır? H1N1 (domuz gribi) belirtileri nedir, tedavisi var mı, ölümcül mü?

    H1N1 TEDAVİSİ VAR MI?

    Domuz gribinden korunmanın yolları konusunda kişiler mutlaka bilinçli olmalıdır. H1N1 virüsünden korunmak için; 

    Kalabalık ortamlardan uzak durmalı, maske kullanmalı,

    Sık sık el yıkamalı,

    Hastalığa yakalanan kişilerden uzak durmalı,

    Eşyaların temizliğine özen gösterilmelidir.

    Eğer domuz gribine yakalandıysanız tedavi yöntemi şu şekildedir;

    İlk 48 saat çok önemlidir. Doktor tarafından belirlenen tedavi yönteminde virüs yayılımını durduracak ilaçlar kullanılır. Bol bol C vitamini verilir, su tüketimi arttırılır, sebze tüketimi fazlalaştırılır. Eğer domuz gribi ilerlemiş seviyedeyse hastaneye yatış gerçekleştirilmelidir. Burada da doktor kontrolünde tedaviye başlanmalıdır.
  • H1N1 virüsü nedir, nasıl bulaşır? H1N1 (domuz gribi) belirtileri nedir, tedavisi var mı, ölümcül mü?

    H1N1 ÖLÜMCÜL MÜ?

    H1N1 gribi kronik hastalığı olan kişilerde daha ağır seyreder.  Kronik hastalığı olan ve hastalığın ağır seyrettiği vakalarda  akciğer infeksiyonu (pnömoni) ve solunum yetmezliği sonucunda ölümle sonuçlanabilir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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