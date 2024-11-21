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        Haberler Bilgi Gündem HAC EK KAYIT EKRANI E-DEVLET 2025: Boş kontenjanlar için ek kayıt süreci başladı! Hac ek kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        Hac ek kayıt ekranı ve ücreti 2025: Diyanet ile Hac ek kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        Hac ek kayıt tarihleri araştırılmaya başlandı. 2025 yılı hac kurası sonucunda kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri, 15 Kasım'da sona erdi. Kesin kayıt işlemlerinin ardından gözler boş kalan kontenjanlar ek kayıt sürecine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hac ek kayıtları, 21 Kasım Perşembe günü itibarıyla başladı. Peki, 2025 Hac ek kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, Diyanet Hac ek kayıt ekranı ve ücreti hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 08:54 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:18
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        Hac ek kayıtları 2025 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen adayların gündemindeki yerini aldı. Kura sonuçlarına göre kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri 4-15 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. Akabinde ise hac ek kayıt tarihleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasına göre, boş kalan kontenjanlar için ek kayıtlar bugün başladı. Kutsal topraklara giderek ibadetlerini yerine getirmek isteyen adaylar ''Hac ek kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 Hac ek kayıt ekranı...

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        HAC EK KAYITLAR NE ZAMAN?

        2025 hac ek kayıt tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

        Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı hac ek kayıt işlemleri, 21 Kasım Perşembe günü saat 00:00 itibarıyla başladı ve 29 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ‘’31 Ekim 2024 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda vatandaşlarımızın katılımıyla, noter ve basın huzurunda gerçekleştirilen, 2025 Yılı Hac Kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarımızdan boş kalan kontenjanlar için ek kayıtlar 21 Kasım 2024 tarihinde başlıyor.

        31 Ekim 2024 tarihinde çekilen kura sonucuna göre 2025 yılı haccı için ek kayıt sırası gelen hacı adaylarımız, 21 - 29 Kasım 2024 tarihleri arasında e-Devlet ​portali üzerinden hac kesin kayıt işlemlerini yapabilecek.’’

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        HAC KESİN KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Hacı adayları, hac kesin kayıt işlemlerini 21 - 29 Kasım 2024 tarihleri arasında e-Devlet portalı üzerinden yapabilecek.

        2025 yılı hac kesin kayıt işlemlerine dair detaylı bilgi, il - ilçe müftülükleri ile Genel Müdürlüğümüz 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.

        HAC EK KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2025 HAC KAYIT FİYATI NE KADAR?

        2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.

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        HAC PARASI NE KADAR, KAÇ TL?

        2025 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir. Normal konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.

        4 KİŞİLİK ODA 24.500 SAR

        3 KİŞİLİK ODA 26.500 SAR

        2 KİŞİLİK ODA 28.500 SAR

        HAC ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        2025 YILI HACCI GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ

        İlk hac kafilesi 29 Nisan 2025 tarihinde, son kafile ise 31 Mayıs 2025'te kutsal topraklara ulaşacak. 11 Haziran itibarıyla ise yurda dönüşler başlayacak.

        GİDİŞLER

        29 Nisan – 31 Mayıs 2025

        (1 Zilkade 1446 - 4 Zilhicce 1446) tarihleri arası

        DÖNÜŞLER

        11 Haziran - 05 Temmuz 2025 (15 Zilhicce 1446 - 10 Muharrem 1447) tarihleri arası

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