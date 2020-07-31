Hacılar şeytan taşladı

AA

Kurban Bayramı arifesinde Arafat vakfesinin ardından akşam saatlerinde Müzdelife'ye giderek vakfeye duran hacılar, sabah itibarıyla yürüyerek Mina'daki Cemerat'a geçti. Hacılar, burada "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş attı.

- Kovid-19 önlemleri gölgesindeki hac mevsimi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Yurt dışından hacı adayı kabul edilmemesi nedeniyle daha önce yaklaşık 2,5 milyonu bulan hacıların sayısının bu yıl yalnızca 10 bin kişiyle sınırlı kalacağı belirtiliyor.

,Alaa Mohamed Aboueleinin Aly