Hacken - Brommapojkarna düellosu

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Hacken, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Brommapojkarna takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. Hacken 28 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Brommapojkarna 16 puanda ve 14. sırada. Hacken son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Brommapojkarna son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 540. İddaa'da Hacken kazanır 1.15, berabere biter 4.75, Brommapojkarna kazanır 9.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Hacken son haftadaki FC Trollhattan müsabasında 2-6 kazandı.

Brommapojkarna, Gefle karşılaşmaında 4-2 yenildi.

Hacken, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Hacken, kendi sahasında 21 gol attı, 4 gol yedi.

Brommapojkarna, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Brommapojkarna 5 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.

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