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HaberlerGündem

Hadi ipucu 19 Ağustos: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun kısa adı nedir? 12.30 Hadi sorusu

Hadi ipucu 19 Ağustos sorusu ve cevabı yayınlandı. Bu akşam 20.30'da canlı olarak yapılacak ödüllü yarışmada Hadi ipucu sorusu, " Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun kısa adı nedir? " oldu. Hadiciler, Hadi 12.30 ipucu cevabı ile bir adım önde olacak. İşte, 19 Ağustos Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

Hadi ipucu

Hadi ipucu 19 Ağustos sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun kısa adı nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 19 Ağustos sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 19 AĞUSTOS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise: 

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; 40.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 19 AĞUSTOS CEVABI: TÜBİTAK

 

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