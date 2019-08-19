Hadi ipucu 19 Ağustos sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun kısa adı nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 19 Ağustos sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 19 AĞUSTOS
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de
Ödül ise; 40.000 TL
HADİ İPUCU SORUSU 19 AĞUSTOS CEVABI: TÜBİTAK
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