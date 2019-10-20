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HaberlerGündem

Hadi ipucu 20 Ekim: Antik Yunan'da evlilik teklifi hangi meyveyle yapılıyordu? Hadi 20.30

Hadi ipucu 20 Ekim sorusu ve cevabı yayınlandı. Bu akşam 20.30'da canlı olarak yapılacak ödüllü yarışmada Hadi ipucu sorusu, "Antik Yunan'da evlilik teklifi hangi meyveyle yapılıyordu?" oldu. Hadiciler, Hadi 20.30 ipucu cevabı ile bir adım önde olacak. İşte, 20 Ekim Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

Hadi ipucu

Hadi ipucu 20 Ekim sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Antik Yunan'da evlilik teklifi hangi meyveyle yapılıyordu? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 20 Ekim sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 20 EKİM

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise: 

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 20 EKİM CEVABI: ELMA

Antik Yunan’da erkekler, kadınlara evlilik teklifini elma atarak yaparlardı. Kadınlar tutarsa teklif kabul edilmiş olurdu.

 

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