Hadi ipucu 2 Aralık sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 19.00'daki Hadi ipucu olarak fotoğrafçılıktan geliyor. Hadi ipucu 2 Aralık sorusu ise; "Fotoğrafçılıkta 1/3 kuralının doğada ve sanattaki oran ismi nedir? "

HADİ İPUCU SORUSU 2 ARALIK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi bu akşam 19.00'da

Ödül ise 40.000 TL

Hadi İpucu; Işık, açı ve kompozisyon iyi fotoğraf çekebilmek için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır. İpucumuz fotoğraf çekme tekniklerinden geliyor. Peki, " Fotoğrafçılıkta 1/3 kuralının doğada ve sanattaki oran ismi nedir? "

HADİ İPUCU CEVABI 2 ARALIK: ALTIN ORAN

Fotoğrafçılıkta kullanılan altın oran ya da 1/3 kuralı fotoğrafçılıkta, çekilen görüntünün daha rahat algılanması için yaygın olarak kullanılan bir fotoğrafçılık tekniğidir.

1/3 kuralı, fotoğrafçılık içinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Kompozisyon oluştururken basit bir şekilde uygulanabilmekte ve dengeli bir kadraj oluşturulmasını sağlamaktadır.

Modern fotoğraf makinelerinde kadrajı 3 eşit satır ve sütuna bölen çizgiler mevcuttur.

Tarihi

1/3 kuralı, ilk olarak 1797 yılında tarafından üretildi. Remarks on Rural Scenery kitabında, 1773 yılında tarafından bir resimdeki gölge ve ışık dengesinin ele alındığı çalışmasından alıntı yapmış ve ardından buradaki düşünceleri geliştirerek 1/3 kuralı adını vermiştir.

Altın Oran ve 1/3 Kuralı Arasındaki İlişki

Altın oran, doğadan matematiğe ve sanata kadar pek çok alanda gözlenen ve uygulanan geometrik orandır. Yaklaşık olarak 1.618 sayısına eşittir. Doğada göze hoş gelen birçok nesne bu orana uyduğu için, altın oran aynı zamanda estetiğin matematiksel ölçüsü olarak da değerlendirilmektedir. Ancak altın oran yaklaşımının abartıldığını düşünen birçok bilim insanı vardır. 1/3 kuralı, altın oran ile benzer şekilde estetik amaçlarla kullanılmaktadır ancak aynı anlama gelmemektedir. 1/3 kuralı, altın oranın basitleştirilmiş bir versiyonu olarak ifade edilmektedir.

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