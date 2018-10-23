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Hadi ipucu sorusu: Tarkan’ın son klip çalışmasının ismi nedir? 23 Ekim Hadi 30 bin lira ödüllü yarışma

Tarkan’ın son klibi Hadi ipucu sorusu olarak yayımlandı. Bu akşam saat 20.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışmasının ipucu sorusu "Tarkan’ın son klip çalışmasının ismi nedir?" oldu. İşte 23 Ekim Hadi ipucu sorusu için Tarkan’ın son klip çalışmasının ismi nedir?

23.10.2018 - 17:32 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi'de bu akşam saat 20.30'daki 30 bin lira ödüllü yarışma için ipucu olara Tarkan'ın son klibi işaret edildi. Peki Tarkan’ın son klip çalışmasının ismi nedir?

HADİ İPUCU: TARKAN’IN SON KLİP ÇALIŞMASININ İSMİ NEDİR?

Tarkan'ın son klibi en son çıkardığı 10 albümündeki "Kedi Gibi" şarkısına çekildi. Kedi Gibi şarkısının sözleri şöyle:

Gel, vur tam on ikiden
Öyle bir gel ki
Bir anda oynasın yer yerinden
Gel, sensiz anlamı yok
Ne çok özledim ne çok
O tatlı telaşı bir bilsen

Al, uçur kanatlarında
Seyre çıkalım o kızıl ufuklarda

Hadi aşk beni çağır da yanına
Kedi gibi sokulayım sıcağına
Beni sar, sarmala da sonra
At, at kuytularına at emi

Hazırım, razıyım dünden
Varım her şeyine senin ben
Beni korlara ver istersen
Yak, yakacaksan sen yak beni

Gel, gel de kavuşalım
Renk renk gökkuşaklarından
Hayallere yelken açalım
Gel, tut ki elimden
Aşk kokulu çiçekli kırlardan
Masallara koşalım

TARKAN KİMDİR?

Tarkan Tevetoğlu 17 Ekim 1972'de dünyaya geldi. 1990'ların başından itibaren Türk pop müziğinde yakaladığı devamlı liste ve satış başarılarıyla hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tanındı.

Tarkan, Batı Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletindeki Alzey kasabasında doğup büyüdü. 1986'da ailesiyle beraber Türkiye'ye geldi ve müziğe çocukluk yıllarında başlayan ilgisi sonucunda, lise hayatına başladığı Karamürsel'de ilk müzik eğitimini almaya başladı. İlerleyen yıllarda İstanbul Plak şirketinin sahibi Mehmet Söğütoğlu ile tanışarak şirket ile bir albüm anlaşması imzaladı.

Tarkan, 1992'nin son aylarında ilk stüdyo albümü Yine Sensiz'i piyasaya sürdü ve albümdeki "Kıl Oldum" şarkısıyla çıkış yaptı. 1994'te yayımladığı ikinci stüdyo albümü Aacayipsin ve 1998'de yayımladığı üçüncü stüdyo albümü Ölürüm Sana ile ticari başarı yakaladı. Ölürüm Sana albümünden çıkan "Şımarık" single'ı, birçok ülkenin ulusal listesine giriş yaptı. 1998'de Universal Music Group ile anlaşma imzaladı. 1999'da piyasaya sürdüğü toplama albümü Tarkan, çeşitli ülkelerden platin ve altın sertifikalar kazandı. 2001'de yayımladığı dördüncü stüdyo albümü Karma'daki "Kuzu Kuzu, "Hüp" ve "Verme" şarkılarını kliplendirdi. İki yıl sonra çıkan Dudu albümüyle yeniden ticari başarı yakaladı, 2006'da Come Closer adlı ilk İngilizce albümüyle bazı Avrupa listelerine giriş yaptı. "Bounce" ve "Start the Fire", albümden çıkan single'lar oldu. Tarkan, bir yıl sonra, altıncı stüdyo albümü Metamorfoz'u yayımladı. Albümdeki şarkıların sözleri, Türk Dil Kurumu tarafından takdir edildi. 2010 yılında yedinci stüdyo albümü Adımı Kalbine Yaz dinleyiciyle buluştu ve Türkiye'de yılın en çok satan albümü oldu. 2016'da Tarkan, Türk Sanat Müziği albümü Ahde Vefa'yı piyasaya sürdü.

Müzikal projelerinin yanı sıra çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Tarkan, Türk basını tarafından "Megastar", dünya basını tarafından "Popun Prensi" ve "Boğazın Prensi" olarak anılmaktadır. Bugüne kadar 15 milyonun üzerinde albüm satmıştır ve ödülleri arasında, on dört Kral Müzik Ödülü, altı Altın Kelebek Ödülü ile bir Dünya Müzik Ödülü bulunmaktadır.

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