'Hadi Yine İyisin' Tayfun: Z kuşağını da yakalamak istiyorum

"DÜNYADA STARLIK ANLAYIŞI DEĞİŞTİ"



Ünlü popçu, dünyadaki starlık anlayışının da değiştiğini savundu. Duygulu, "Kolay ulaşılır olmak eski trendlerde yoktu genelde yalnız yaşanırdı ve sanatçının sahnedeki hareketleri dışında hiçbir harekete ulaşılamazdı. Şu anda her an her noktada görsel ulaşım sağlanabiliyor. Star ulaşılmaz olmalı, merak uyandırmalı." ifadelerini kullandı.