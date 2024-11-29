Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Hafta sonu hava nasıl olacak? 30 Kasım - 1 Aralık 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Türkiye meteoroloji hava durumu raporu

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 30 Kasım - 1 Aralık 2024 Meteoroloji hava durumu raporu

        Türkiye karlı ve yağmurlu havanın olumsuz etkilerini yaşadığı bir haftayı geride bırakırken, hafta sonunda havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği konusunda uyarı yapıyor. Cumartesi ve Pazar günü de hava yer yer yağışlı olacak. İşte, 30 Kasım - 1 Aralık hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 14:53 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bu hafta resmi olarak sonbaharı bitirip, kış mevsimine başlangıç yapıyoruz. Havalar da bu doğrultuda değişiyor ve sıcaklıklar düşmeye başlıyor. Hafta sonu yine birçok şehirde yağış var. Ayrıca meteoroloji bazı bölgeler için don uyarısında bulunuyor. İşte, 30 Kasım - 1 Aralık hava durumu....

        2

        HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Hafta sonu İstanbul'da yağış beklenmiyor. Cumartesi günü güneş bulutların arkasından da olsa kendini gösterecek. Pazar günü ise hava rüzgârlı olacak ancak sıcaklıklar 10-13 derece arasında seyredecek.

        3

        HAFTA SONU İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        Hafta sonu İzmir sağanak yağışlı olacak. Ancak sıcaklıkların 10 ile 19 derece arasında seyretmesi nedeniyle hava yağışa rağmen ılık olacak.

        4

        HAFTA SONU ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji hava tahmin raporuna göre, Cumartesi günü Ankara sisli, Pazar ise puslı bir havada olacak. Öte yandan Başkentte sıcaklıklar eksi 2 dereceye kadar düşecek ancak yağmur yağmayacak.

        5

        30 KASIM CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        6

        1 ARALIK PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

        Pazar günü hava sıcaklıları aynı seyredecek; Marmara ve Ege bölgesi ise yağışlı olacak. İç Anadolu ve Karadeniz'de sisli hava beklenirken, diğer bölgelerde hava güneşli olacak. Pazar günü ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma olayı bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı!
        Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı!
        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        Halep'te neler oluyor?
        Halep'te neler oluyor?
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Motokuryelere yeni şartlar yolda
        Motokuryelere yeni şartlar yolda
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Ödül töreniyle sona erdi
        Ödül töreniyle sona erdi