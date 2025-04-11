Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu
Meteoroloji'den hafta sonuna ilişkin hava durumu raporu paylaşıldı. İstanbul'da soğuk hava dalgası etkili olurken Ankara'da yağan kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi. Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu hafta sonu için planlar güncel hava durumunu sorguluyor. Peki 12-13 Nisan hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken, İstanbul başta olmak üzere birçok ile sağanak yağış uyarısı geldi. Peki hafta sonu hava durumu nasıl, hangi illerde kar ve yağış var?
BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir ve Van dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 12-13 NİSAN 2025
İSTANBUL HAVA DURUMU
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel hava durumuna ilşkin "Türkiye mevsim normallerinden 8 ila 12°C daha soğuk, şubat ayı sonundaki gibi bir kış havası yaşıyor" ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel’e göre İstanbul’da çarşamba ve perşembe önemli bir yağış beklenmiyor, lokal ve kısa süreli yağmur görülebilir. Fakat şimdiki tahminlere göre hafta sonu, yani 12-13 Nisan Marmara’da ve İstanbul’da yağmurlu geçebilir. Hava sıcaklıkları hafta sonu 8 ila 10°C’lerde seyredecek görünüyor. Hava tahminlerimize göre gelecek hafta salı gününden itibaren ise İstanbul ve genel olarak güney, batı ve kuzeybatı bölgeler daha sıcak bir ilkbahar havasına kavuşuyor.
ANKARA HAVA DURUMU
Ankara’da 9 Nisan çarşamba günü yağmur, 11 Nisan Cuma ise kar yağışı bekleniyor. Cumartesi günü de başkentte kar atıştırabilir. Ankara kış ortası kadar soğuk, gündüz 3°C gece ise -8°C’ye kadar soğuyor. Bu durum Ankara’da 15 Nisan Salı gününe kadar sürecek ve yağışlar aralıklarla kar halinde düşecek, fakat zayıf ve aralıklı olan yağış, önemli bir örtü yapamadan ayrılabilir.
İZMİR HAVA DURUMU
İzmir’de ciddi bir yağış yok, fakat gelecek 3 gün aralıklı yağmur alan semtler olabilir. İzmir ve kıyı Ege üşüyor, gündüz sıcaklıkları 12-13°C’lerde ve gölge alanlarda esen rüzgarla 6-7°C hissediliyor. Haftaya pazartesiden itibaren ise Ege ve Akdeniz kıyıları ısınmaya, mevsim normallerine yükselmeye başlıyor.