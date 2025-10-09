Hamas ile İsrail ilk aşama için anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump; Hamas ile İsrail'in barış planının ilk aşaması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Donald Trump, bütün esirlerin serbest bırakılacağını bildirirken, İsrail'in belirlenen hattın gerisine çekileceğini dile getirdi.

ABD Başkanı "Herkese adil davranılacak. Bugün; Arap ve İslam dünyası için, İsrail, bölgedeki tüm uluslar ve ABD için büyük bir gün." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, müzakere sürecinde birlikte çalıştıklarını ifade ettiği Türkiye, Katar ve Mısır'dan arabuluculara teşekkürlerini iletti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da anlaşmaya dair açıklamada bulunurken "Tanrının izniyle, herkesi geri getiriyoruz." diye konuştu. Netanyahu, anlaşmayı onaylaması için yarın hükümeti toplayacağını bildirdi.

Hamas da açıklamayı teyit ederken, esir takası olacağını ve İsrail'in çekileceğini bildirdi. Hamas Donald Trump'a ve garantör devletlere İsrail'in ateşkes anlaşmasını uygulamasını sağlaması çağrısında bulundu.

Hamas açıklamasında ayrıca; Türkiye, Katar, Mısır ve ABD Başkanı Trump’ın çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

REKLAM Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de anlaşmaya varıldığını duyururken, detayların daha sonra bildirileceğini dile getirdi. DONALD TRUMP'IN GAZZE PLANI ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında gelişen diplomatik süreç devam ediyor. Donald Trump geçtiğimiz hafta Axios'a yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun plana razı olması gerektiğini belirtmiş ve "Netanyahu razı oldu. Razı olmak zorunda başka seçeneği yok. Benimleysen razı olacaksın." şeklinde konuşmuştu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de anlaşmaya varılması konusunda çok yardımcı olduğunu söylemişti. Bir diğer açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış için çok çaba sarf ettiğini söyleyen Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü biri, Hamas ona çok saygı duyuyor." diye konuşmuştu. ABD Başkanı'nın Gazze planı uyarınca, Filistinlilerden oluşan teknokrat bir hükümet kurulması öngörülüyor. Uluslararası uzmanların ve politikacıların yer alacağı Barış Kurulu'na ise Donald Trump başkanlık edecek. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da kurulda yer alması bekleniyor.