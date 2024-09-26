Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM duyurdu! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu güncel olarak duyuruyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte MGM hava durumu
Bu hafta sonu plan yapacak olan vatandaşlar hava durumu raporunu merak ediyor. MGM hava durumu raporuna göre hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki Hafta sonu hava nasıl olacak?
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
MGM’nin 5 günlük hava durumu tahminine göre; ülke genelinde hafta sonu hava sıcak olacak. Sıcaklıklar öğle saatlerinde yaz değerlerine çıkacak.