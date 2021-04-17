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Hafta sonu İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler neler? AYEDAŞ BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgula

Hafta sonu sokağa çıkma yasakları sebebiyle evlerde vakit geçiren İstanbullular, İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında elektrik kesintisi olan ilçeleri araştırıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ 17 Nisan İstanbul planlı elektrik kesintisi duyurularını paylaştı. Peki, AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama nasıl yapılır? İşte 17 Nisan 2021 son dakika İstanbul elektrik kesintisi duyuruları: AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

Hafta sonu İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler neler? AYEDAŞ BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgula

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbullular, 17 Nisan 2021 tarihinde arıza ve bakım sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar İstanbul'da yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... İstanbul'da Nisan elektrik kesintisi olan ilçeler ne? BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

17 NİSAN 2021 ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

17 NİSAN 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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