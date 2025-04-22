Hailey Bieber hastalığını açıkladı: İki yumurtalık kistim var

Hailey Bieber, sağlık sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı. 2018'den bu yana Justin Bieber ile evli olan bir çocuk annesi ABD'li model, sosyal medya paylaşımında şiş karnının görüldüğü fotoğrafını paylaşarak iki yumurtalık kisti olduğunu duyurdu.

28 yaşındaki model; "Şu anda iki yumurtalık kistim var. Yumurtalık kistiniz varsa, yanınızdayım" ifadesini kullandı. Bieber, hastalığıyla ilgili başka bir detay paylaşmadı.

Uzmanlara göre; yaygın olarak görülen yumurtalık kistlerinin çoğu, az veya hiç rahatsızlık vermez ve zararsız. Ancak büyük veya yırtılmış kistler pelvik ağrı, karında dolgunluk veya ağırlık ve şişkinlik gibi ciddi semptomlara neden olabiliyor.

Bu, Hailey Bieber'ın yaşadığı ilk kist sorunu değil. 2022'de, "elma büyüklüğünde bir yumurtalık kisti" olduğunu açıklamıştı.