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        Haberler Dünyadan Hailey Bieber hastalığını açıkladı: İki yumurtalık kistim var - magazin haberleri

        Hailey Bieber hastalığını açıkladı: İki yumurtalık kistim var

        Justin Bieber ile evliliğinden bir oğlu olan ünlü model Hailey Bieber, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 10:07 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:07
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        Hastalığını açıkladı
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        Hailey Bieber, sağlık sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı. 2018'den bu yana Justin Bieber ile evli olan bir çocuk annesi ABD'li model, sosyal medya paylaşımında şiş karnının görüldüğü fotoğrafını paylaşarak iki yumurtalık kisti olduğunu duyurdu.

        28 yaşındaki model; "Şu anda iki yumurtalık kistim var. Yumurtalık kistiniz varsa, yanınızdayım" ifadesini kullandı. Bieber, hastalığıyla ilgili başka bir detay paylaşmadı.

        Uzmanlara göre; yaygın olarak görülen yumurtalık kistlerinin çoğu, az veya hiç rahatsızlık vermez ve zararsız. Ancak büyük veya yırtılmış kistler pelvik ağrı, karında dolgunluk veya ağırlık ve şişkinlik gibi ciddi semptomlara neden olabiliyor.

        Bu, Hailey Bieber'ın yaşadığı ilk kist sorunu değil. 2022'de, "elma büyüklüğünde bir yumurtalık kisti" olduğunu açıklamıştı.

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        #Hailey Bieber
        #yumurtalık kisti
        #hastalık
        #Justin Bieber
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