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        Haberler Spor Futbol Hajradinovic, Süper Lig’deki asist sayısını 14’e çıkardı - Futbol Haberleri

        Hajradinovic, Süper Lig’deki asist sayısını 14’e çıkardı

        Kasımpaşa'nın Bosna Hersekli futbolcusu Haris Hajradinovic, Samsunspor maçında yaptığı asistle birlikte bu sezon Trendyol Süper Lig'de 14 asiste ulaştı. 30 yaşındaki oyuncu, 13 asisti bulunan Galatasaraylı Mertens'i geride bırakarak asist krallığında da zirveye yerleşti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 18:40 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:40
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        Hajradinovic'ten 14'üncü asist!
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        Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa, sahasında Samsunspor’u 1-0 yendi. Karşılaşmada lacivert-beyazlıların ilk golünü 3. dakikada Aytaç Kara kaydederken, golün asistini Haris Hajradinovic yaptı.

        30 yaşındaki oyuncusu, bu asistle birlikte Kasımpaşa formasıyla bu sezon çıktığı 37 müsabakada 14 asiste ulaştı. Kariyerindeki en fazla asist yaptığı sezonu geçiren Hajradinovic, bu istatistikle birlikte bu sezon Süper Lig’de en çok asist yapan oyuncu konumuna da yükseldi. Asist krallığı listesinde Bosna Hersekli oyuncunun ardından en çok gol pası veren futbolcular arasında 13 asistle Dries Mertens, 11 asistle de Dusan Tadic yer alıyor.

        Hajradinovic’in lacivert-beyazlı formayla ligde 4 de golü bulunuyor.

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