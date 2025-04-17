Hakan Çalhanoğlu ve Marko Arnautovic'e Sıla'nın 'Kafa' şarkısıyla coştu
Inter Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşı Marko Arnautovic'e Sıla'nın 'Kafa' adlı şarkısını dinletti. Arnautovic'in şarkıya eşlik ettiği anlar sosyal medyada dikkat çekti
Giriş: 17.04.2025 - 22:47 Güncelleme: 17.04.2025 - 23:06
İtalya Serie A ekiplerinden Inter Milanîn yıldız futbolcuları Hakan Çalhanoğlu ile Marko Arnautovic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmelerinin sevincini Sıla'nın 'Kafa' şarkısıyla kutladı. Otomobille seyahat eden ikili, bu anları sosyal medyada paylaştı. Videoda Marko Arnautovic’in şarkıya eşlik ettiği ve ritme ayak uydurduğu görüldü.
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