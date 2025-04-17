Hakan Çalhanoğlu ve Marko Arnautovic'e Sıla'nın 'Kafa' şarkısıyla coştu

İtalya Serie A ekiplerinden Inter Milanîn yıldız futbolcuları Hakan Çalhanoğlu ile Marko Arnautovic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmelerinin sevincini Sıla'nın 'Kafa' şarkısıyla kutladı. Otomobille seyahat eden ikili, bu anları sosyal medyada paylaştı. Videoda Marko Arnautovic’in şarkıya eşlik ettiği ve ritme ayak uydurduğu görüldü.