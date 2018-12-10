Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul edecek. Buluşmada MİT Başkanı Fidan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Amerikalı senatörlerle Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile görüşmesinin detaylarını aktarması bekleniyor.

MİT Başkanı Hakan Fidan geçen hafta ABD’deydi. Amerikalı senatörlere Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fidan’ın Kanada seyahatinden haberdar olduğunu ancak ABD ziyaretinden kendisinin bilgisinin olmadığını söyledi. Saat 18.30’daki buluşmada MİT Başkanı, Erdoğan’a bu ziyareti ve verdiği brifing ile bilgi verecek.

Söz konusu ziyareti muhalefet de eleştirmiş, önceki süreçlerde Hakan Fidan’ın Meclis’i bilgilendirmemesine tepki gösterilmişti. Ankara'da devlet günü görüşmeleri normalde perşembe günü gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fidan'ı bugün kabul etmesi de bu açıdan dikkat çekti.

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