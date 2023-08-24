Maaş zammında gözler hakemde Memurlar ve emekli memurların 2024-2025 yıllarına ait maaş zammı pazarlığında uzlaşma sağlanamadı. Maaş zam oranlarıyla ilgili kararı 11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu verecek. 2012 yılından bu yana 7 kez gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü kez maaş zammı oranı Hakem Kurulu'nca belirlenmiş olacak. Müzakerelerde uzlaşılan maddeler de belli oldu. Uzlaşılan maddeler arasında bazı görevlerde bulunan personelin tazminatlarında artış da yer alıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

Memurların ve emekli memurların 2024 – 2025 yıllarına ilişkin maaş zamları ile memurların diğer mali ve sosyal haklarına ilişkin 7. Dönem Toplu Sözleşme müzakerelerinde maaş zammı dışındaki konularda kısmi uzlaşma sağlandı. Maaş zammı ile uzlaşma sağlanamayan diğer konularda kararı 11 kişilik Kamu Görevlileri Hakem Kurulu verecek. Hakem Kurulu üyelerinin 2’si MEMUR – SEN, 1’i KESK, 1’i KAMU – SEN temsilcilerinden oluşuyor. MEMUR – SEN’in aday göstereceği akademisyenlerden 1’i dahil olmak üzere kalan 7 üye Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Hakem Kurulu Başkanı Sayıştay veya Yargıtay Başkanları arasından Cumhurbaşkanı’nca belirleniyor. Son iki Kurul’a Sayıştay Başkanları başkanlık etti. Yeni kurulun en geç yarın belli olması bekleniyor.

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MEMUR – SEN ile hizmet kollarında yetkili MEMUR – SEN’e bağlı sendikalar talepleriyle ilgili Cuma gününe kadar Hakem Kurulu’na başvuru yapacaklar. Kurul da cumartesi gününden itibaren çalışmaya başlayacak. Önceki Kurul çalışmaları 5 gün içinde tamamlandı. Kurul’un en geç 31 Ağustos’a kadar vereceği kararlarına itiraz edilemeyecek.

HAKEM KURULUNA NELER GİDECEK?

Hakem Kurulu’na maaş zammı dışında memurlara refah payı verilmesi, en düşük bekâr memur maaşını 22 bin liraya tamamlayacak şekilde 1.650 lira ek ödeme yapılması, memurlara ayda 7.650 lira kira yardımı, dini bayramlarda 4.850 lira ikramiye verilmesi, 8.077 liralık seyyanen zammın emekli aylıklarına yansıtılması, memurlara 24.215 TL evlenme yardımı, kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesi, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL kreş yardımı yapılması, yardımcı hizmetler sınıfının (YHS) kaldırılarak genel idare hizmetlerine (GİH) geçirilmesi gibi talepler yer alacak.

HAKEM KURULU’NUN ÖNCEKİ KARARLARI NE OLDU?

2012 yılından bu yana gerçekleştirilen 6 toplu sözleşme görüşmesinden 4’ünde uzlaşma sağlanırken, 2’sinde uzlaşma sağlanamadığı için Hakem Kurulu’nda karara bağlandı. Hakem Kurulu 2 toplu sözleşme döneminde toplam 4 yılın maaş zammını belirledi. Hakem Kurulu’nun verdiği 6’şar aylık dönemlerdeki maaş zammı kararlarının 1’i hariç tamamı hükümetin son teklifi doğrultusunda oldu. Söz konusu bir kararda ise hükümet 2012 yılı ilk yarısı için yüzde 3.5 zam verirken, Kurul yarım puan artırarak yüzde 4’e çıkardı.

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Ancak, iki toplu sözleşme görüşmesinde de hükümetin verdiği son teklif, Merkez Bankası’nın o tarihteki enflasyon tahminine eşit veya üstünde oldu. Bu kez durum farklı. Çünkü, Merkez Bankası son enflasyon raporunda, 2024 yılsonu enflasyonunu yüzde 33 olarak öngördü.

Hükümetin 2024 yılı için verdiği yüzde 15 + 10’luk son teklifi ile Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini arasında 8 puanlık fark bulunuyor.

Hakem Kurulu önceki kararlardan farklı olarak hükümetin teklifini Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine yaklaştırma çabasına girebilir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu geçmişte ne karar verdi? Sözleşme dönemi Hükümetin son teklifi (%) Hakem Kurulu Kararı (%) M.B. enflasyon tahmini (%) Gerçekleşen enflasyon (%) 2012 3,5 + 4 4 + 4 5,2 6,2 2013 3 + 3 3 + 3 5,0 7,4 2020 4 + 4 4 + 4 8,2 14,6 2021 3 + 3 3 + 3 5,4 36,1

HÜKÜMET “REFAH ZAMMINI PEŞİN VERDİM” DİYOR

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci teklifi açıklarken memur maaşlarına refah zammını peşinen yaptıklarına dair bir mesaj verdi. Işıkhan, 2023 yılı ocak ayında normalde memur maaşlarına yüzde 16.48 oranında zam yapılması gerekirken 13.52 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 30 zam yaptıklarını, temmuz ayında ise yüzde 17.55 oranındaki normal zamma ilave olarak tüm memurlara 8.077 TL seyyanen zam verdiklerini, bunun da refah payı olduğunu söyledi.

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Hakem Kurulu’nun kararı maaş zammının Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini oranında veya altında olması halinde, önümüzdeki iki yıllık dönemde memur maaşlarına yapılan zam enflasyonu aşmayacak. Memur önce enflasyonu yaşayacak, sonra enflasyon farkını alacak.

UZLAŞMA SAĞLANAN MADDELER

Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanan genele ilişkin 50 maddeden bazıları şöyle:

- Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak, 1. derecedeki bazı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 3600 ek gösterge kapsamına alınması için MEMUR – SEN’in katkısıyla çalışma yapılacak.

- Avukatlık vekalet ücretleri artırılacak.

- Yılda 4 defa 750 gösterge karşılığı verilen toplu sözleşme ikramiyesi 250 gösterge karşılığı aylık olarak verilecek. Yıllık bazda ödenen tutar değişmeyecek.

- Şef kadrolarında bulunanların tazminat oranlarına 22 puan, amir kadrolarında bulunanların tazminat oranlarına da 12 puan ilave edilecek.

- Koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranı 10 puan artırılacak.

- Bölge müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, defterdar yardımcısı, ilçe müdürü, mal müdürü, müdür, şube müdürü, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, belediye başkan yardımcısı, sayman, genel sekreter yardımcısı, fakülte sekreteri, yüksekokul ve enstitü sekreteri kadro unvanında bulunanların yararlanmakta oldukları tazminat oranları 20 puan artırılacak.