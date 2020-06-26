GÜNCELLEME - Hakkari'de işçilere saldıran 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin uzun namlulu ve roketli saldırısında yaralanan işçiyi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Hakkari Devlet Hastanesine giden Vali Akbıyık, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve hastane yöneticileriyle görüştü.

Serviste tedavisi süren işçiyi ziyaret eden Akbıyık, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör saldırısında yaralanan 2 işçiden birinin taburcu edildiğini, diğerinin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin 12 saat geçmeden düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Çukurca ilçemizin sınır bölgesinde su tesisatı çeken özel sektör işçilerimize karşı bölücü terör örgütünün bir silahlı saldırısı olmuştu. 2 işçimiz hafif şekilde yaralanmıştı. Bugün onları ziyaret ettik, sağlık durumları gayet iyi. Bir işçimiz taburcu edildi. Dün akşam da saldırıyı yapan 3 teröristi, 2. Hudut Tugayımız ve İl Jandarma Komutanlığımızın iş birliği ve hava desteğiyle etkisiz hale getirdik. Yaralılarımızın, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.''

- Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, 2. Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''25 Haziran'da ilimiz Çukurca ilçesi Dağbaşı mevkisinde tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu hava destekli operasyon neticesinde silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hele getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının 25 Haziran'da Harkabirim Üs Bölgesi yolunda su isale hattı inşaatında çalışma yapan sivil firma personeline saldırı düzenleyen teröristler arasında olduğu tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."