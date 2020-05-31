Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametlerinin ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alındığı, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, taarruz helikopteri ve ilave komando birlikleriyle operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaxşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Diyarbakır’da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile Hakkâri’de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay’a Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 30, 2020

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: YÜREĞİMİZİ DAĞLADI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yayınladığı mesajda, "Bugün Diyarbakır ve Hakkâri’den gelen şehit haberleri yüreğimizi dağladı. Görevini yaptığı sırada silahlı saldırı sonucu şehit olan polisimiz Atakan Arslan ile Hakkâri’de şehit olan kahraman askerlerimiz Uğur Bora ve Mehmet Günay’a Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 30, 2020

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit düşen Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, mesajında "Silah arkadaşlarımız, Hakkari/Çukurca bölgesinde gözetleme görevi esnasında teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

KUZEY IRAK'TA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.