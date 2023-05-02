Hakkari dağlarındaki ters lalelere ziyaretçi akını

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin merkeze bağlı Ceylanlı köyü kırsalında ters lale etkinliği yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen doğaseverler, ters laleleri fotoğraflayıp, doğa yürüyüşü yaptı.
Halk arasında 'ağlayan gelin' ve 'hüzün çiçeği' olarak bilinen ters laleler, Hakkari´nin yüksek rakımlı dağlarını süslemeye başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte açan ters laleler, doğaseverler ve fotoğraf sanatçılarından yoğun ilgi gördü. 15 günlük ömrü olan koruma altındaki endemik tür ters laleler, yörenin tanıtımında önemli yer tutuyor.
Hakkari İz Doğa Sporları Kulübü tarafından 'Ters Lale Doğa Yürüyüşü' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe yöre halkının yanı sıra Türkiye'nin çeşitli kentlerinden etkinliğe katılan birçok kişi, ters laleleri fotoğraflayıp doğa yürüyüşü yaptı.
KOPARMANIN CEZASI 244 BİN LİRA
Tarım ve Orman Bakanlığı´na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, ters laleleri koparanlara 244 bin 315 TL ceza uygulanıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2023-05-02 12:38:45
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