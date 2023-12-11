Siyasilerden hakeme saldırı olayına kınama!

Ankaragücü ile Rizespor arasında Ankara'da oynanan lig maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı.

Saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 11, 2023

Saldırının ardından bir bir kınama mesajları da gelmeye başladı.

İşte siyasilerin mesajları şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın maç sonrası FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla başlayan şiddet olaylarını kınıyorum. Şiddetin spor sahalarından kazınması için bugüne kadar yeterli önlem almayanları tekrar göreve davet ediyorum.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırının hiçbir gerekçesi ve bahanesi olamaz. Bu olaya karışan herkes bir an önce cezalandırılmalıdır. Hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.