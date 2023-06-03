Esendere Gümrük Kapısı'nda kavga; soruşturma başlatıldı



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda, gümrük muhafaza görevlileri ile ülkelerinden gelen İranlılar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaralananın olmadığı kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yüksekova ilçesinin İran sınırındaki Esendere beldesindeki gümrük kapısında meydana geldi. İddiaya göre İran'dan gelenlerin, gümrük kapısı geçişinde, eşyalarının fazla olması nedeniyle gümrük muhafaza memurları geçişlerine izin vermedi. Görevliler ile gelenler arasında tartışma çıktı. Gümrük muhafaza memurları ile İranlılar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı güvenlik güçleri ayırırken, bir kişiin cep telefonu ile kaydettiği kavga görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı ise yaşanan kavgayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, her iki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu belirtilirken, kavgada yaralanan olmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-06-03 17:36:58



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