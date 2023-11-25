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        Yüksekova'da 7 kilometrelik yol, 4 metrelik kardan temizlendi

        HAKKARİ'ninYüksekova ilçesindeki İkiyaka Göllerbaşı Askeri Üs Bölgesi´nin yer yer 4 metreyi aştığı kar nedeniyle kapanan 7 kilometrelik yolu, ekiplerin 3 günlük çalışmasıyla açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:55
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        Yüksekova'da 7 kilometrelik yol, 4 metrelik kardan temizlendi
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        HAKKARİ'ninYüksekova ilçesindeki İkiyaka Göllerbaşı Askeri Üs Bölgesi´nin yer yer 4 metreyi aştığı kar nedeniyle kapanan 7 kilometrelik yolu, ekiplerin 3 günlük çalışmasıyla açıldı.

        Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nın bulunduğu İkiyaka bölgesinde 5 gün önce kar yağışı etkili oldu. Bu nedenle Göllerbaşı Askeri Üs Bölgesi'nin yolu ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri 3 gün önce çalışma başlattı. Rüzgarın da etkisiyle kar kalınlığının yer yer 4 metreyi aştığı 7 kilometrelik yol, temizlenerek, yeniden ulaşıma açıldı.

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