Yüksekova'da 7 kilometrelik yol, 4 metrelik kardan temizlendi
HAKKARİ'ninYüksekova ilçesindeki İkiyaka Göllerbaşı Askeri Üs Bölgesi´nin yer yer 4 metreyi aştığı kar nedeniyle kapanan 7 kilometrelik yolu, ekiplerin 3 günlük çalışmasıyla açıldı.
HAKKARİ'ninYüksekova ilçesindeki İkiyaka Göllerbaşı Askeri Üs Bölgesi´nin yer yer 4 metreyi aştığı kar nedeniyle kapanan 7 kilometrelik yolu, ekiplerin 3 günlük çalışmasıyla açıldı.
Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nın bulunduğu İkiyaka bölgesinde 5 gün önce kar yağışı etkili oldu. Bu nedenle Göllerbaşı Askeri Üs Bölgesi'nin yolu ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri 3 gün önce çalışma başlattı. Rüzgarın da etkisiyle kar kalınlığının yer yer 4 metreyi aştığı 7 kilometrelik yol, temizlenerek, yeniden ulaşıma açıldı.
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