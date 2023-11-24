Şemdinli Kaymakamı Ateş, Aile Destek Merkezini ziyaret etti Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Aile Destek Merkezini ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Aile Destek Merkezini ziyaret etti.

Eşi Cansu Ateş ile Aile Destek Merkezine giden Kaymakam Ateş, burada kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okuma yazma kursuna katılan kadınlarla görüşen Ateş, çocuklarla yakından ilgiledi, hediye verdi.

Kaymakam Ateş daha sonra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.