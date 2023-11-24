Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Şemdinli Kaymakamı Ateş, Aile Destek Merkezini ziyaret etti

        Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Aile Destek Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:35 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, Aile Destek Merkezini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Aile Destek Merkezini ziyaret etti.

        Eşi Cansu Ateş ile Aile Destek Merkezine giden Kaymakam Ateş, burada kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Okuma yazma kursuna katılan kadınlarla görüşen Ateş, çocuklarla yakından ilgiledi, hediye verdi.

        Kaymakam Ateş daha sonra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek katma değerli ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek katma değerli ihracat açıklaması
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP

        Benzer Haberler

        Hakkari Valisi Çelik, öğretmenlerle bir araya geldi
        Hakkari Valisi Çelik, öğretmenlerle bir araya geldi
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, öğretmenlerin gününü kutladı
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, öğretmenlerin gününü kutladı
        Şemdinli'de okullar arası bilgi yarışması düzenlendi
        Şemdinli'de okullar arası bilgi yarışması düzenlendi
        Hakkari'de öğretmenler şehit meslektaşları için yürüdü
        Hakkari'de öğretmenler şehit meslektaşları için yürüdü
        Hakkari'de çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı
        Hakkari'de çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı
        Hakkari Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı
        Hakkari Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı