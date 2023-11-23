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        Hakkari Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı

        Hakkari Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 17:02 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:05
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        Hakkari Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı
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        Hakkari Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

        Üniversitesinin rektörlük konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törene katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yaptığı konuşmada, akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

        Bilgiye ulaşmaya ve bilgiyi kullanmaya Hakkari olarak çok ihtiyaçlarının olduğunu belirten Çelik, "Sizler eğitim camiası olarak bunun bir parçası ve ana unsurusunuz. Öğrenmenin, bilmenin ve bilgi üretebilmenin temel yolunu açacak üniversitelerdir. Bu yolda öğrencilerimize ve akademik kadromuza başarı, sağlık ve huzur diliyorum." dedi.

        Törenin ardından Vali Çelik ve beraberindekiler, Eğitim Fakültesi'nin Resim-İş Bölümü tarafından hazırlanan "Filistin Temalı Resim Sergisi"ni gezdi.

        Programa, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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