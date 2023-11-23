Hakkari'de bir apartman dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hakkari'deapartmanın dördüncü katındaki dairede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Medrese Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen evde büyük hasar oluştu.

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