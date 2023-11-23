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        Hakkari'de bir apartman dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hakkari'deapartmanın dördüncü katındaki dairede çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:22 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:02
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        Hakkari'de bir apartman dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Hakkari'deapartmanın dördüncü katındaki dairede çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Medrese Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen evde büyük hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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