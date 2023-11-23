Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı

        Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 19:49 Güncelleme: 23.11.2023 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı.

        Hakkari merkezde 243 çiftçiye 7 bin 645, Yüksekova'da 223 çiftçiye 11 bin 620, Şemdinli'de 180 çiftçiye 7 bin 530, Çukurca'da 56 çiftçiye 1865 ve Derecik'te 86 çiftçiye 2 bin 700 fidan, düzenlenen törenle dağıtımı gerçekleştirildi.

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yaptığı konuşmada, Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında 31 bin 460 meyve fidanı dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Fidanların kentin üretimine hayır ve bereket getirmesini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

        "Meyve fidanımız Van Tarım Kredi Kooperatifinden temin edilerek ilimiz merkez ve ilçelerinde dağıtımına başlandı. Çiftçilere sertifikalı ve aşılı ceviz, kayısı, kiraz, elma, armut Trabzon hurması, ayva ile fıstık fidesi dağıtımını gerçekleştirdik. Çiftçi kardeşlerimize emekleri ve çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunarım."

        Kurum bahçesinde gerçekleştiren fidan dağıtım törenine, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Malatya'da peş peşe iki deprem
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Hakkari Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı
        Hakkari Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı
        Hakkari'de bir apartman dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hakkari'de bir apartman dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hakkari'de 4 katlı binada yangın
        Hakkari'de 4 katlı binada yangın
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, öğrencilerle buluştu
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, öğrencilerle buluştu
        Hakkari Valisi Çelik, çöp toplama etkinliğine katıldı
        Hakkari Valisi Çelik, çöp toplama etkinliğine katıldı
        VEDAŞ Bölge Müdürü Talay, muhtarlarla bir araya geldi
        VEDAŞ Bölge Müdürü Talay, muhtarlarla bir araya geldi