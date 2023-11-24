Şemdinli'de okullar arası bilgi yarışması düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenciler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Gençlik Merkezi'nde 5 liseden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, öğrencilere farklı kategorilerde sorular soruldu.

Yarışmada Seyyid Abdullah Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri birinci oldu.

Dereceye giren öğrencilerin Hakkari'de yapılacak olan bilgi yarışmasında ilçeyi temsil edeceği belirtildi.

Yarışmayı Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnani kurum amirleri izledi.

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