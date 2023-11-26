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        NASA'da görevli Türk astrofizikçi, Hakkari'de öğrencilerle söyleşi yaptı

        Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Hakkari'de düzenlenen "Derin Uzayda Bilim" söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 21:34 Güncelleme: 26.11.2023 - 21:54
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        NASA'da görevli Türk astrofizikçi, Hakkari'de öğrencilerle söyleşi yaptı
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        Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Hakkari'de düzenlenen "Derin Uzayda Bilim" söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Valilik, Çukurca Belediyesi ve Herkari Bilim Sanat ve Edebiyat Derneği'nin iş birliğiyle Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa öğrenciler ilgi gösterdi.

        Vali yardımcısı Furkan Berber, yaptığı konuşmada, kentte genç nüfusun fazla olmasının bu programları önemli kıldığını söyledi.

        Bu tür programlarla çocuk ve gençlerin hayatlarına dokunulabileceğine işaret eden Berber, "Bir meslek grubundaki tanınmış bir kişiyi rol model alıp kendi milletinize, bütün insanlığa hizmete kendinizi koşullandırıp motive edebilirsiniz. Bu programların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Astrofizikçi Yıldız da kente ilk kez geldiğini ve burada bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti.

        Programa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getiren Yıldız, görevli olduğu kuruluş ve gezegenler hakkında öğrencilere bilgi verdi.

        NASA'nın 11 merkezden oluşan dünyadaki en büyük uzay kuruluşlarından biri olduğunu ifade eden Yıldız, "Ben de Los Angeles'taki merkezde çalışıyorum. Bizim bu çalışmalarımızda devasa çanaklarımız var. 70 metre çapına varan çanaklarımız bulunuyor. Bunlarla, derin uzaydaki araçlarımızla iletişim kuruyoruz." diye konuştu.

        Uzaya ilişkin çalışma ve bilimsel araştırmaların yüksek maliyetle gerçekleştirildiğinin altını çizen Yıldız, "Şu anda her yerde su arıyoruz ve işin ilginç tarafı her yerde su buluyoruz. Dünyadan daha fazla su olan yerler var. Mars'ta da su bulduk. Ama Mars'ta çok daha farklı şeylere rastladık. Şu anda Mars'ta iki aracımız çalışıyor." ifadelerini kullandı.

        Yıldız, sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Dernek Başkanı Ayşegül Ayyıldız da bilim, sanat ve edebiyat alanlarında panel, söyleşi, seminer gibi programlar düzenleyerek önemli isimleri gençlerle buluşturduklarını bildirdi.

        Programa Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, TÜGVA İl Temsilcisi Harun Aşan öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

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