Hakkari'de okullar arası bilgi yarışması yapıldı

Hakkari'de "lise ve ortaokulları arası bilgi yarışması" düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezinde temel dersler ile kültür ve sanat alanında 25 sorunun sorulduğu yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, öğrenciler arasında bilgi paylaşımının yaygınlaştırılması ve yarışma kültürünün kazandırılması amacıyla yarışma düzenlediklerini söyledi.

Yılmaz, "Bu salondaki atmosfer, tam da istediğimiz türden. Amacımız, öğrencilerimizi biraz daha motive etmek, onlardaki çalışma azmini, gayretini ve heyecanlarını artırarak, kendi içlerinde tatlı rekabetler oluşturmak. Gündemimizin eğitim olması için bu türden faaliyetlerimize devam edeceğimizi belirtmek isterim." dedi.