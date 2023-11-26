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        AK Parti Hakkari İl Teşkilatında, yerel seçimler için temayül yoklaması yapıldı

        AK Parti Hakkari İl Başkanlığınca 2024 Mahalli İdareler Seçimi için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik teşkilat içinde temayül yoklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:11 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:31
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        AK Parti Hakkari İl Teşkilatında, yerel seçimler için temayül yoklaması yapıldı
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        AK Parti Hakkari İl Başkanlığınca 2024 Mahalli İdareler Seçimi için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik teşkilat içinde temayül yoklaması yapıldı.

        Öğretmenevindeki programda konuşan AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Yoldaş, belediyelerin hizmetleri ve başarılarıyla halkın teveccühünü kazandığını söyledi.

        Yerel seçimlere hazır olduklarını belirten Yoldaş, şunları kaydetti:

        "Belediyecilik her şeyden önce sevdadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde temeli atılan bu anlayış, tüm belediyelere örnek oldu. Siyaset felsefemiz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünden geliyor. Temayül yoklamamızın kaybedeni yok. Hizmet etme, bayrağı en yukarılara taşıma gayretindeyiz. Hakkari'de büyük bir zafere imza atacağız."

        Konuşmaların ardından delegelerin oylarını kullandığı programa, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Zonguldak Milletvekili MKYK üyesi Kasım Bostan, MKYK üyesi Abdulmecit Tarhan, belediye başkanları, aday adayları ve çok sayıda partili katıldı.

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