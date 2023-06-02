Hakkari'de Kur'an Kursu öğrencilerinden yılsonu etkinliği

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HAKKARİ (AA)- Hakkari'de Kur'an Kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi.

İl Müftülüğünce 4-6 yaş Kur'an kurslarında okuyan öğrencilere yönelik Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sinevizyon gösterimi, ilahi dinletisi, hadis okuma ve çeşitli oyunların sergilendiği programda konuşan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, ahlaklı bir nesil yetiştirmenin ilk adımının 4-6 yaş Kur'an kursları olduğunu söyledi.

Fakirullahoğlu "Öncelikle çocuklarını kurslarımıza gönderen anne ve babalara hürmetlerimi sunuyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocukları, bu günden milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetiştirmek, sağlam kişilik sahibi olmaları yönünde çalışmak, doğru olup doğrularla olan, yalandan kaçınan, kötü emelli kişilerin tuzağına düşmeden yaşamlarını sürdüren kişiler olarak geleceğe hazırlamaya gayret göstermek hepimizin dini ve insani görevidir." diye konuştu.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Talha Battal, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, AK Parti Hakkari İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

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