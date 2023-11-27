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        NASA'da görevli Türk astrofizikçi, Hakkarili öğrencilere uzayı anlattı

        Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Hakkari Fen Lisesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilere NASA, uzayın derinlikleri ve gezegenler hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:24 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:36
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        NASA'da görevli Türk astrofizikçi, Hakkarili öğrencilere uzayı anlattı
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        Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Hakkari Fen Lisesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilere NASA, uzayın derinlikleri ve gezegenler hakkında bilgi verdi.

        Valilik, Çukurca Belediyesi, iş insanı Sabri Özel ve Herkari Bilim Sanat ve Edebiyat Derneği'nin iş birliğiyle kente gelen Yıldız, okulda düzenlenen programda öğrencilerle buluştu.

        NASA ve kurumun işleyişinden bahseden Yıldız, güneş sisteminin dışına ve gezegenlere gönderilen araçlar hakkında bilgi verdi.

        Dünyanın oluşumu, dünyanın dışında da canlıların olup olmadığına ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Yıldız, "Yıldızlar karanlık bulutların içinde meydana gelir. Bunlar binlerce gezegen oluşturabilecek devasa bulutlar. Bunların içinde gaz ve toz var. Her yerde su buluyoruz. Güneşte bile su var. Buhar halindeki sudan bahsediyorum. Enceladus'un (Satürn'ün uydusu) içine baktığımızda yaklaşık 30 kilometreye yakın su fışkırtıyor. Dünyada bu şekilde bir fışkırma düşünemezseniz. Enceladus uydusunun yüzeyinde yoğun bir kabuk var ve bu kabuğun altında dünyadan daha fazla olduğu tahmin edilen su var." diye konuştu.

        Uzay araçlarından Cassini'nin bu suya daldırıldığını ve suda hidrojen gazı bulunduğunu anlatan Yıldız, şu bilgileri verdi.

        "Bu araç, Satürn'ün etrafındaki halkanın içine de daldırıldı. Halkaların içinde ince buz tabaları çıktı. Depremler karalarda olduğu gibi deniz ve okyanuslarda da oluyor. Okyanuslarda hidrotermal bacalar var. Burada hidrojen gazı bulunur. Bu gazla beslenen bazı canlılar var. Zorlu koşullarda yaşayabilen canlılar. Bu canlıların en büyük özelliği güneş enerjisine ihtiyaç duymamalarıdır. Hidrojen gazı bu suda da bulunduğuna göre orada da canlıların olma ihtimali ortaya çıkıyor. Ama bu konuda daha çok çalışma yapma gerekir."

        Güneş sistemindeki en yüksek dağın Mars'taki 27 kilometrelik yüksekliğiyle Olympus Dağı olduğunu bildiren Yıldız, en derin kanyonun da bu gezegen de yer aldığını ifade etti.

        Yıldız'ın öğrencilerin sorularını yanıtlamasıyla son bulan programa Dernek Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ayyıldız, dernek üyeleri, Okul Müdürü Kadir Çetin ve öğrenciler katıldı.

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