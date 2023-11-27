Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de yola düşen kaya parçaları ekiplerin çalışmasıyla temizlendi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yola düşen kaya parçaları ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de yola düşen kaya parçaları ekiplerin çalışmasıyla temizlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yola düşen kaya parçaları ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı.

        İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Beyyurdu köyünde dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle kaya parçalarını temizleyip yolu açtı.

        Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri de Otluca köyündeki 2 bin rakımlı Kırmızı Tepe'de içme suyu hattında oluşan arızayı gidermek için çalışma başlattı.

        Soğuk havaya rağmen tepenin zirvesine ulaşan ekipler, tespit ettikleri arızayı giderdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Annesini icra yoluyla görebiliyor!
        Annesini icra yoluyla görebiliyor!
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Yorgun mermi dehşetinde bekçiye dava açıldı!
        Yorgun mermi dehşetinde bekçiye dava açıldı!
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da kuvvetli rüzgarda 1 evin çatısı uçtu
        Yüksekova'da kuvvetli rüzgarda 1 evin çatısı uçtu
        Hakkari'de aranan 70 kişi yakalandı
        Hakkari'de aranan 70 kişi yakalandı
        NASA'da görevli Türk astrofizikçi, Hakkari'de öğrencilerle söyleşi yaptı
        NASA'da görevli Türk astrofizikçi, Hakkari'de öğrencilerle söyleşi yaptı
        Hakkari'de firari hükümlü ve aranan şüphelilere operasyon: 100 gözaltı
        Hakkari'de firari hükümlü ve aranan şüphelilere operasyon: 100 gözaltı
        AK Parti Hakkari İl Teşkilatında, yerel seçimler için temayül yoklaması yap...
        AK Parti Hakkari İl Teşkilatında, yerel seçimler için temayül yoklaması yap...
        Hakkari'de okullar arası bilgi yarışması yapıldı
        Hakkari'de okullar arası bilgi yarışması yapıldı