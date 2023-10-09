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        Hakkari'de kaçakçılık operasyonlarında 17 kişi hakkında işlem yapıldı

        Hakkari'de jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 10:45 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:51
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        Hakkari'de kaçakçılık operasyonlarında 17 kişi hakkında işlem yapıldı
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        Hakkari'de jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, 1-8 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı 6 ton 175 litre akaryakıt, 1887 paket sigara, 241 cep telefonu, 60 elektronik sigara, 12 kulaklık ve 325 küçükbaş hayvan ele geçirildi.

        Operasyonlarda 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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