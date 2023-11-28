Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de araçları kara saplanan 30 kişi, mahsur kaldı

        HAKKARİ'de3 yolcu minibüsüyle 1 otomobildeki 30 kişi, 2 bin 700 rakımlı Şibeköy Tepesi'nde kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Yaklaşık 3 saat sonra bölgeye ulaşan ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de araçları kara saplanan 30 kişi, mahsur kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ'de3 yolcu minibüsüyle 1 otomobildeki 30 kişi, 2 bin 700 rakımlı Şibeköy Tepesi'nde kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Yaklaşık 3 saat sonra bölgeye ulaşan ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.

        Hakkari'de dün etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Durankaya beldesinden yaklaşık 20 kilometre mesafedeki kent merkezine gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan 1 otomobil ile 3 yolcu minibüsü Hakkari- Durankaya yolunun 10'nuncu kilometresindeki 2 bin 700 rakımlı Şibeköy Tepesi'nde kara saplandı. Aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 4 araçtaki toplam 30 kişi mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye Hakkari Özel İdare Müdürlüğü´ne bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat sonra bölgeye ulaşan ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        5 yaşındaki Eymen'i katletmişlerdi! Anne ve sevgilisiyle ilgili son karar!
        5 yaşındaki Eymen'i katletmişlerdi! Anne ve sevgilisiyle ilgili son karar!
        Kayıp Malezya uçağı davasında yeni gelişme
        Kayıp Malezya uçağı davasında yeni gelişme
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Futbolda Ponzi soruşturmasında Bakanlık devrede
        Futbolda Ponzi soruşturmasında Bakanlık devrede
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Nelsson'a fırsat doğdu
        Nelsson'a fırsat doğdu
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"

        Benzer Haberler

        Hakkarili çocuklar bilim merkezi ve planetaryum ile uzay hakkında bilgi sah...
        Hakkarili çocuklar bilim merkezi ve planetaryum ile uzay hakkında bilgi sah...
        NASA'da görevli Türk astrofizikçi, Hakkarili öğrencilere uzayı anlattı
        NASA'da görevli Türk astrofizikçi, Hakkarili öğrencilere uzayı anlattı
        Yüksekova'da kuvvetli rüzgarda 1 evin çatısı uçtu
        Yüksekova'da kuvvetli rüzgarda 1 evin çatısı uçtu
        Hakkari'de yola düşen kaya parçaları ekiplerin çalışmasıyla temizlendi
        Hakkari'de yola düşen kaya parçaları ekiplerin çalışmasıyla temizlendi
        Hakkari'de aranan 70 kişi yakalandı
        Hakkari'de aranan 70 kişi yakalandı
        NASA'da görevli Türk astrofizikçi, Hakkari'de öğrencilerle söyleşi yaptı
        NASA'da görevli Türk astrofizikçi, Hakkari'de öğrencilerle söyleşi yaptı