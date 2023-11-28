Hakkarili çocuklar bilim merkezi ve planetaryum ile uzay hakkında bilgi sahibi olacak SAYİM HARMANCI - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Hakkari'ye uzayı, bilimi götürmek istediklerini belirterek, "Bunun için burada bir bilim merkezi, yanına da planetaryum (Astronomiyle ilgili eğitici gösterileri sergileyebilmek için tasarlanmış salon) olacak şeklinde bir çalışma yapmak istiyoruz. Bunun içinde, çocukları, gençleri, halkı bilime teşvik edici aktiviteler olacak." dedi.

SAYİM HARMANCI - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Hakkari'ye uzayı, bilimi götürmek istediklerini belirterek, "Bunun için burada bir bilim merkezi, yanına da planetaryum (Astronomiyle ilgili eğitici gösterileri sergileyebilmek için tasarlanmış salon) olacak şeklinde bir çalışma yapmak istiyoruz. Bunun içinde, çocukları, gençleri, halkı bilime teşvik edici aktiviteler olacak." dedi.

Öğrencilerle uzay hakkında söyleşiler yapmak için kente gelen Yıldız, AA muhabirine, ilk kez geldiği Hakkari'de bulunmanın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Herkari Bilim Sanat ve Edebiyat Derneği ile bir bilim merkezi yapmayı planladıklarını belirten Yıldız, "Bu çalışmaya ilişkin bazı yanlış anlaşılmalar da olmuştu. Sanki Hakkari'ye uzay istasyonu kurulacakmış gibi. Uzay istasyonu uzayda olur." dedi.

Çocuk ve gençlerin hayatına dokunacak çalışmalar yapmayı hedeflediklerini anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Biz Hakkari'ye uzayı, bilimi getirmek istiyoruz. Bunun için burada bir bilim merkezi, yanına da planetaryum (Astronomiyle ilgili eğitici gösterileri sergileyebilmek için tasarlanmış salon) olacak şeklinde bir çalışma yapmak istiyoruz. Bunun içinde, çocukları, gençleri, halkı bilime teşvik edici aktiviteler olacak. Özellikle 'bir bilime dokunun' diyoruz. Çünkü öğrenciler, gençler okuduklarını bir süre sonra unutabiliyorlar. Bunun yerine bazı deneyleri kendileri yaparlarsa akılda daha kalıcı olur. Bu şekilde de hayatlarına yön vermiş olacaklar. Biz onun için çocukların bilime dokunmasını sağlayacağımız aktivitelerin kurulmasını sağlayacağız."

- "Teleskoplarla yepyeni şeyler gözlemliyoruz"

Türkiye'de ve dünyada uzaya erişimin ucuzlaması ve geri dönüşümlü roketler sayesinde ilginin her geçen gün arttığına dikkati çeken Yıldız, bunun sonucunda da daha fazla insanın bu alanda çalışmaya başladığını aktardı.

Bu alanda çalışanların sayısını artırabilmek için çocuklara bu tür çalışmaları erken yaşlarda gösterilmesi ve bunun teşvik edici hale getirilmesi gerektiğine vurgu yapan Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu konuyla ilgili çalışmaları şimdiden yapmamız gerekiyor. Uzay araştırmaları her geçen gün artıyor. Çünkü teknoloji gelişiyor. Örneğin, biz çok daha gelişmiş teleskoplar icat ediyoruz ve bunları uzaya gönderiyoruz ya da dünyada farklı teleskoplar var. Biz bu teleskoplarla yepyeni şeyleri gözlemliyoruz. Bu gözlemler de bizi özellikle evreni ve güneş sistemini anlamaya, dünyaya benzer gezegenler bulmak için çalışmaya sevk ediyor. Dolayısıyla biz de bunu halka gösteriyoruz. Halk da bunu aldıktan sonra süreç bu şekilde ilerliyor ve daha fazla insanın bu tür meslekleri seçmesini sağlıyor."

Uzayla ilgili gelecekte çok fazla meslek olacağını kaydeden Yıldız, "Bu, artık geleceğin mesleği değil, bugünün mesleği. Çocuklar bu tür mesleklere bugünden yönelirlerse inanıyorum ki gelecekte bu işi yapacaklar belki de kendileri uzaya gidecekler. Umuyorum ki yakın zamanda burada kuracağımız bilim merkeziyle Hakkarili gençler bilime kavuşacaklar ve uzayla ilgili çalışmalara kendileri de başlamış olacaklar." ifadelerini kullandı.

- "Hakkari'nin bilim sanat ve edebiyatla anılmasını istiyoruz"

Herkari Bilim Sanat ve Edebiyat Derneği Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ayyıldız da kentte çeşitli mesleklerden kişileri kente getirerek çocuk ve gençlerle söyleşi yapmalarını sağladıklarını aktardı.

Son olarak NASA'da görevli Dr. Umut Yıldız'ı ağırladıklarını anlatan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Hakkari'nin bilim, sanat ve edebiyatla anılmasını istiyoruz. Burada artık çiçek açma zamanı. Buraya gelen insanların da kalıcı işler yapacağını düşündüğümüz için çağırıyoruz. Umut hocayla hem şehir dışındaki hem de kentteki iş adamlarıyla iletişime geçtik. İnşallah onların, Valiliğimizin ilgili hizmet birimleri ve belediyelerin desteğiyle büyük işler yapacağız. Bilim merkezi, uzay evi, gözlem evi gibi ve bazı edebiyatçılarımızla çocuk kütüphanesi kurma fikrimiz var."

Ayyıldız, "Bilim ve teknoloji merkezi için hareke geçtik. Bir iş adamına proje yaptık ve kabul gördü. Çocuk kütüphanesi için de proje hazırladık. Şimdi izinleriyle ilgileniyoruz. Onay alıp kalıcı merkezler oluşturacağız." dedi.