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        Hakkarili öğrencilerin uzaya ilgisi NASA'da görevli Türk astrofizikçiyi mutlu etti

        Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Hakkari'de söyleşi için bir araya geldiği öğrencilerin uzaya olan ilgisini mutlulukla karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:13 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:13
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        Hakkarili öğrencilerin uzaya ilgisi NASA'da görevli Türk astrofizikçiyi mutlu etti
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        Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Hakkari'de söyleşi için bir araya geldiği öğrencilerin uzaya olan ilgisini mutlulukla karşıladı.

        Valilik, Çukurca Belediyesi, iş insanı Sabri Özel ve Herkari Bilim Sanat ve Edebiyat Derneği'nin işbirliğiyle 2 gün önce kente gelen Yıldız, kentteki son programında Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerle buluştu.

        Okulun konferans salonundaki söyleşide mesleğiyle ilgili öğrencilere bilgi veren Yıldız, Mars gezegeninin özelliklerine değindi.

        Uzayla ilgili yönelttiği sorulara öğrencilerin genellikle doğru cevap vermesi karşısında mutluluk yaşayan Yıldız, çocukların bilime karşı olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Yıldız, Dünya, canlılar ve Güneş Sistemi'nin oluşumunu anlamaya çalıştıklarını ve başka gezegenlerde araştırma yaptıklarını belirtti.

        Dünya'nın dışında da canlıların olup olmamasıyla ilgili de uzayda araştırmaların yapıldığını dile getiren Yıldız, "Mars'ın yüzeyi pastan dolayı kırmızıya yakın bir renge sahiptir. Mars'ta su var ama donmuş haldedir. Çünkü orada hava soğuk. Oradaki bilim insanları da bulundukları araçlardan araştırma yapar. Kutuplarımızdaki buz katmanları çok kalın ama Mars'takiler daha incedir." diye konuştu.

        Mars'a 2 yıl önce giden araçlardan birinin kuruyan gölün kenarına konumlandırıldığını, bu araçla dünya dışına ilk kez helikopter tarzı bir araç gönderdiklerini kaydeden Yıldız, "Yeni yapılan roketler büyük ihtimalle uzaya daha hızlı gidecek. Yine de yolculuk 3-4 ay sürebilir. Mars'a gönderdiğimiz araca bir modül koyduk ve o modülden oksijen elde ettik. Biz orada şu anda nefes alabileceğimiz oksijeni elde edebiliyoruz. Topraksız tarım tekniğini Mars'ta yapabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Yıldız'ın, öğrencilerin sorularını yanıtlamasıyla son bulan programa Dernek Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ayyıldız, dernek üyeleri, Okul Müdür Şükrü Ecer ve öğrenciler katıldı.

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