Hakkari'de kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Hakkari'nin Durankaya beldesi yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 4 araçtaki yaklaşık 30 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Beldeden merkeze gelen 3 minibüs ile bir otomobildeki yaklaşık 30 kişi, 2 bin 600 rakımlı Şivekör Tepesi yakınında tipi nedeniyle yolun kapanması sonucu mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, kısa sürede yolu açarak vatandaşların merkeze ulaşmasını sağladı.