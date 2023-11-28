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        Hakkari'de kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlar ekiplerce kurtarıldı

        Hakkari'nin Durankaya beldesi yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 4 araçtaki yaklaşık 30 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:32 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:32
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        Hakkari'de kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlar ekiplerce kurtarıldı
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        Hakkari'nin Durankaya beldesi yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 4 araçtaki yaklaşık 30 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Beldeden merkeze gelen 3 minibüs ile bir otomobildeki yaklaşık 30 kişi, 2 bin 600 rakımlı Şivekör Tepesi yakınında tipi nedeniyle yolun kapanması sonucu mahsur kaldı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, kısa sürede yolu açarak vatandaşların merkeze ulaşmasını sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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