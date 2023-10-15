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        Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında ALG Spor, deplasmanda Hakkarigücü Spor'u 2-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 14:20 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:32
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        Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında ALG Spor, deplasmanda Hakkarigücü Spor'u 2-1 yendi.

        Merzan Futbol Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısı, Hakkari ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        Çekişmeli geçen müsabakanın ikincisi yarısında bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan ALG Spor, puanını 18'e çıkardı. Hakkarigücü Spor ise 9 puanda kaldı.

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