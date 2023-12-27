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        Hakkari Valisi Çelik, Irak'ın kuzeyinde yaralanan askerleri ziyaret etti

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada yaralanan askerleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:03 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:03
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        Hakkari Valisi Çelik, Irak'ın kuzeyinde yaralanan askerleri ziyaret etti
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada yaralanan askerleri ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, beraberindeki heyetle Hakkari Devlet Hastanesine giden Çelik, servisleri dolaşarak tedavileri devam eden askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Doktorlardan bilgi alan Çelik, askerlerin durumunun iyi olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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