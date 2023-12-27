Hakkari Valisi Çelik, Irak'ın kuzeyinde yaralanan askerleri ziyaret etti
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada yaralanan askerleri ziyaret etti.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada yaralanan askerleri ziyaret etti.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, beraberindeki heyetle Hakkari Devlet Hastanesine giden Çelik, servisleri dolaşarak tedavileri devam eden askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Doktorlardan bilgi alan Çelik, askerlerin durumunun iyi olduğunu belirtti.
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