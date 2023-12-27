Hakkari Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, Aile Destek Merkezini ziyaret etti
Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Aile Destek Merkezini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.
Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Aile Destek Merkezini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.
Milli Eğitim Şube Müdürleri Oktay Kızılkaya ve Mehmet Kanat ile kurumu ziyaret eden Yılmaz, Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki kursları gezdi.
Farklı yaşlardan 19 yetişkinin bulunduğu okuma yazma kursundaki kadınlarla sohbet eden Yılmaz, okumanın yaşının olmadığını belirterek, okur yazarlığın önemine değindi.
Kursa katılan 65 yaşındaki Emine Kaçar'a azminden dolayı teşekkür eden Yılmaz, merkezin diğer bölümlerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nazif Tatlı'dan bilgi aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.