Hakkari Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, Aile Destek Merkezini ziyaret etti Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Aile Destek Merkezini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Aile Destek Merkezini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Şube Müdürleri Oktay Kızılkaya ve Mehmet Kanat ile kurumu ziyaret eden Yılmaz, Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki kursları gezdi.

Farklı yaşlardan 19 yetişkinin bulunduğu okuma yazma kursundaki kadınlarla sohbet eden Yılmaz, okumanın yaşının olmadığını belirterek, okur yazarlığın önemine değindi.

Kursa katılan 65 yaşındaki Emine Kaçar'a azminden dolayı teşekkür eden Yılmaz, merkezin diğer bölümlerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nazif Tatlı'dan bilgi aldı.