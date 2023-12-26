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        Çukurca'da usta öğretici kadınlar çocuklar için örgü bebek yapıyor

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde usta öğretici kadınlar, şehit ve gazi çocukları ile yetim çocuklar için amigurumi tekniğiyle örgü bebekler yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 12:02 Güncelleme: 26.12.2023 - 13:02
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        Çukurca'da usta öğretici kadınlar çocuklar için örgü bebek yapıyor
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde usta öğretici kadınlar, şehit ve gazi çocukları ile yetim çocuklar için amigurumi tekniğiyle örgü bebekler yapıyor.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki dikiş nakış kurslarındaki usta öğreticiler, çocukların yüzünü güldürmek için mesai harcıyor.

        Usta öğreticiler, Kaymakamlıkça uygulanan "Sınırdan Sınırların Ötesine Projesi" kapsamında şehit ve gazi çocukları ile yetim çocuklar için amigurumi tekniğiyle örgü bebekler hazırlıyor.

        Halk Eğitimi Müdürü Cumhur Akdemir, kurum bünyesindeki kursta bulunan 23 kadının söz konusu projede görev aldığını söyledi.

        Projenin Kaymakam Mert Kumcu öncülüğünde yürütüldüğünü belirten Akdemir, "Bu bebekler şehit ve gazi çocukları ile yetim çocuklara dağıtılmak üzere en kısa zamanda hazırlanacak. Usta öğreticilerimiz bu projede yer alarak amigurumi tekniğiyle bebekler üretiyor. Üretimi en kısa zamanda artırmayı planlıyoruz." dedi.

        Usta öğretici Nurdan Koruçi ise "Proje kapsamında bu çalışmayı yapıyoruz. Yaptığımız bebekleri en yakın zamanda paketleyip sahiplerine ulaştıracağız. Biz öğrendik, şimdi öğrencilerimize bu tekniği öğreteceğiz. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha fazla ürün üreteceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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