AK Parti Çukurca İlçe Başkanlığına atanan Yılmaz görevine başladı
AK Parti Çukurca İlçe Başkanlığına atanan Hüseyin Yılmaz, görevine başladı.
AK Parti Çukurca İlçe Başkanlığına atanan Hüseyin Yılmaz, görevine başladı.
Eski ilçe başkanı Zeki Derinden görevi devralan Yılmaz, parti binasından kendisini karşılayan vatandaşlara ve partililere hitap etti.
Partideki programa, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, Belediye Başkanı Ensar Dündar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Salim Sevinç, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.