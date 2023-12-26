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        AK Parti Çukurca İlçe Başkanlığına atanan Yılmaz görevine başladı

        AK Parti Çukurca İlçe Başkanlığına atanan Hüseyin Yılmaz, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 19:24 Güncelleme: 26.12.2023 - 19:24
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        AK Parti Çukurca İlçe Başkanlığına atanan Yılmaz görevine başladı
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        AK Parti Çukurca İlçe Başkanlığına atanan Hüseyin Yılmaz, görevine başladı.

        Eski ilçe başkanı Zeki Derinden görevi devralan Yılmaz, parti binasından kendisini karşılayan vatandaşlara ve partililere hitap etti.

        Partideki programa, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, Belediye Başkanı Ensar Dündar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Salim Sevinç, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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