Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı Ölmez'e ziyaretler sürüyor

        AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez'e ziyaretler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:04 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı Ölmez'e ziyaretler sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez'e ziyaretler devam ediyor.

        Eski Durankaya Belde Belediye Başkanı Fatih Keskin, beraberindekilerle Bulvar Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ölmez, bu ziyaretlerin kente yapacağı hizmetler için kendisine cesaret verdiğini belirtti.

        Ölmez, kentte birlik ve beraberliğin daha iyi bir noktaya geldiğini aktardı.

        Keskin de yıllardır siyasetle uğraştığını bildirerek, kente önemli hizmetler yapacağına inandıkları Ölmez'in yanında olduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        Hakkari'de ekipler üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor
        Hakkari'de ekipler üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor
        Hakkarili girişimci Yüksekova'dan yurt dışına tekstil ürünleri gönderiyor
        Hakkarili girişimci Yüksekova'dan yurt dışına tekstil ürünleri gönderiyor
        Denizli'deki bahçesinde yetiştirdiği elmaları Hakkari'deki askerlere getird...
        Denizli'deki bahçesinde yetiştirdiği elmaları Hakkari'deki askerlere getird...
        Hakkari'de 2015'ten önce yapılan 2 bin 500 binadan karot örneği alınacak
        Hakkari'de 2015'ten önce yapılan 2 bin 500 binadan karot örneği alınacak
        Hakkari'de kurulması planlanan çadır ve konteyner kent alanları incelendi
        Hakkari'de kurulması planlanan çadır ve konteyner kent alanları incelendi
        Hakkari'de öğrencilere "sıfır atık ve geri dönüşüm" eğitimi verildi
        Hakkari'de öğrencilere "sıfır atık ve geri dönüşüm" eğitimi verildi